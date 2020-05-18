العثماني: البؤر ديال البارح خلعاتني.. 99 إصابة في يوم واحد في الدار البيضاء

في حديثه، اليوم الاثنين، أمام البرلمان، لم يخف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تخوفه من البؤر الوبائية لفيروس كورونا المستجد، في جلسة إعلانه تمديد الحجر الصحي في البلاد لثلاثة أسابيع إضافية.

وقال العثماني، في عرضه اليوم، أمام غرفتي البرلمان، وهو يتحدث عن ثلاث بؤر صناعية، سجلت، أمس الأحد، في مدينة الدارالبيضاء “البؤر ديال البارح خلعاتني”، موضحا أنه لم يكن يرغب في التعبير عن خوفه “مبغيتش نقولها، ولكن خرجات”.

البؤر الصناعية الثلاث، التي أخافت رئيس الحكومة، سجلت، أمس، 99 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، من أصل 127 إصابة تم تسجيلها وطنيا.

وحسب العثماني، فإن وزارتي الصحة والداخلية تسابقان الزمن لحصر المخالطين للحالات المسجلة في البؤر الصناعية الثلاث في الدارالبيضاء، وإخضاعهم لتحاليل الفيروس.

يذكر أنه على الرغم من المخاوف، التي باتت تشكلها البؤر الصناعية، إلا أن الحكومة لم تعلن عن أي تدابير استثنائية بهذا الخصوص، على أن تستمر اللجان الجهوية المختلطة، في عمليات تفتيش الوحدات الصناعية، التي استعادت أنشطتها، للتحقق من التدابير المتخذة، واتخاذ قرار الإغلاق عند الاقتضاء.