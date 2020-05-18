للعام الثالث على التوالي.. المجلس العلمي الأعلى يحدد مقدار زكاة الفطر في 13 درهماً

حدد المجلس العلمي الأعلى، مقدار زكاة الفطر نقداً بالنسبة للعام الجاري 1441 هـ، في 13 درهماً كحد أدنى لكل شخص، وهو مقدار معمم على كافة أرجاء المملكة.

وقال المجلس العلمي، اليوم الإثنين، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن زكاة الفطر فريضة شرعية، يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان كل عام.

وأضاف، أن الأصل فيها أن تخرج كيلاً من غالب قوت أهل البلد، “ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد بمد النبي (صلى الله عليه وسلم)”، مشيراً إلى أن وقت وجوبها يدخل بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

ولفت المجلس، الانتباه إلى أنه يجوز إخراج قيمتها نقداً، كما يجوز تعجيلها كيلاً أو قيمة قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام.

واستقر مقدار زكاة الفطر نقداً عند 13 درهماً كحد أدنى لكل شخص منذ عام 2018 في جميع جهات المغرب.