محكمة بنسليمان تقضي بسجن الفرنسي داهس قطيع الغنم شهرا نافذا وغرامة مالية

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان، اليوم الاثنين، بالسجن النافذ في حق الفرنسي، الذي دهس أغنام راع نواحي مدينة المحمدية، والمتابع في حالة اعتقال في السجن المحلي في بنسليمان.

وأصدرت المحكمة، حكمها بالسجن شهر واحد حبسا نافدا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم في المطالب المدنية، كما حكمت لفائدة حسن الشتيو، بتعويض 20000 درهم، وعدم قبول باقي المطالب المدنية.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المشتبه فيه تهم تتعلق بدهس الأغنام، وقتل، وبتر، وكسر بدون ضرورة أغناما ومعزا في أرض الغير، والتهديد بارتكاب جناية.

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وكانت عناصر الدرك الملكي في منطقة “المنصورية”، قد ألقت القبض على المواطن الفرنسي، بعد انتشار مقطع فيديو، في مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة دهسه لقطيع غنمٍ بشكل متعمد، وجنوني، ضواحي مدينة المحمدية.

وظهر في بداية الفيديو طفل، صاحب الغنم، وهو يبكي أمام مشهد دهس غنم أسرته، التي كان يرعاها قرب شاطئ الصنوبر (David)، قبل أن تدخل في غفلة منه إلى أرض مقيم فرنسي في المنطقة.

وأدى السلوك الذي وصف بالوحشي، للمواطن الفرنسي إلى مقتل كل الأغنام، إذ ظهرت جثثاً هامدة على الطريق، في مشهد قاس.