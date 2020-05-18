للتخفيف من الأزمة..سلطات شفشاون تسمح بشكل استثنائي للتجار والحرفيين بفتح محلاتهم إلى غاية آخر يوم من رمضان

شرع عدد من الحرفيين، والتجار، اليوم الاثنين، في شفشاون، بفتح محلاتهم التجارية بصفة استثنائية، وإلى غاية آخر يوم من شهر رمضان، للتخفيف من معاناته، وتحريك عجلة الاقتصاد في الإقليم.

وبحسب بلاغ صادر عن نقابة، وجمعيات التجار، والحرفيين، فإن السلطات سمحت لهم بفتح محلاتهم، مقابل احترام التوقيت المعمول به في حالة الطوارئ الصحية، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بينها تحديد مسافة الأمان بين المتبضعين، لتفادي ازدحامهم، ووضع الكمامات، ناهيك عن توفير المواد المعقمة في كل محل.

وأضاف البلاغ ذاته أن المعنيين بقرار فتح محلاتهم، تجار بيع الملابس الجاهزة بجميع أشكالها، والمحلات المتخصصة في بيع الأحذية الجلدية، والرياضية، إضافة إلى محلات بيع الملابس التقليدية.

كما سمحت السلطات الإقليمية للحرفيين، الكهربائيين، والسباكين، ومحلات إصلاح الهواتف بمزاولة أنشطتهم خلال هذه المدة.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شفشاون لم يسجل، إلى حدود اللحظة، أية إصابة بفيروس كورونا المستجد، على غرار بعض عمالات، وأقاليم جهة الشمال.