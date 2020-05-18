محمد بن زايد يؤكد حرص الإمارات على توفير أعلى المعايير الصحية.. صور

الإثنين 18 مايو 2020

أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، حرص الإمارات، على توفير أعلى المعايير الصحية .



جاء ذلك في تغريدة له بموقع التواصل الإجتماعي، تويتر، اليوم الإثنين، خلال زيارته إلى مستشفى الإمارات الميداني في أبوظبي .

وقال الشيخ محمد بن زايد، "اطلعت على تجهيزاته في إطار مواصلة إجراءاتنا الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأضاف "الإمارات حريصة على توفير أعلى المعايير الصحية، وخط دفاعنا الأول علامة مضيئة في إرادة العطاء والتحدي، بجهودهم وتعاوننا جميعا سنعبر هذه المرحلة بإذن الله" .

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