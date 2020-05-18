شكرا لقرائتكم خبر عن جسر جوي قطري لنقل مرتزقة وسلاح تركيا إلى ليبيا والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 يواصل النظام القطري العبث بأمن واستقرار ليبيا، فوق ما نقل وموقع العرب مباشر اليوم الإثنين، الذي كشف تسيير الدوحة أكثر من 42 رحلة جوية إلى طرابلس في فبراير(شباط) الماضي، عبر شركات أمنية مسجلة في الدوحة، لتسليم المال والسلاح إلى ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى حسب الموقع، اتفاقاً بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثاني، يتولى بمقتضاه الأول دعماً عسكرياً عاجلاً إلى ليبيا، في حين يتولى الثاني مسؤولية تجهيز الدعم المالي السريع، مع أوامر لفائز السراج بضرورة إعلان طرابلس منطقة منفصلة عن ليبيا وتهيئتها لتكون جمهورية جديدة منشقة عن ليبيا

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