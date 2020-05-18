شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في شبوة والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمجابهة فيروس كورونا، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس في محافظة شبوة.

وذكرت اللجنة في حسابها على تويتر، أنه بتسجيل هاتين الحالتين، يرتفع عدد الحالات التراكمية المؤكدة في تسع محافظات منذ العاشر من إبريل إلى 120 حالة بينها 20 حالة وفاة .

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