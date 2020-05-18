شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» عن «لقاح كورونا»: أحرزنا تقدما هائلا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه تم الإعلان عن بعض الأمور المهمة وهناك أمور أخرى سيتم الإعلان عنها فيما يتعلق بعلاج ولقاحات فيروس كورونا.

وقال ترامب في اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض مع مديرين تنفيذيين لعدد من المطاعم وقادة في قطاع الضيافة: "لقد كان يوما مهما جدا فيما يتعلق بالعلاج.. واللقاح. تم إحراز تقدم هائل. بعض الإعلانات الكبيرة قادمة.. وارتفع السوق بما يقرب من 1000 نقطة".