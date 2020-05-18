شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» عن «لقاح كورونا»: أحرزنا تقدما هائلا والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب في اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض مع مديرين تنفيذيين لعدد من المطاعم وقادة في قطاع الضيافة: "لقد كان يوما مهما جدا فيما يتعلق بالعلاج.. واللقاح. تم إحراز تقدم هائل. بعض الإعلانات الكبيرة قادمة.. وارتفع السوق بما يقرب من 1000 نقطة".
كانت هذه تفاصيل خبر «ترامب» عن «لقاح كورونا»: أحرزنا تقدما هائلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.