شكرا لقرائتكم خبر عن 165 وفاة.. هل تقترب بريطانيا من ذروة انتشار ثانية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 165 وفاة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كرونا المستجد.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب خلال مؤتمر الإحاطة اليومي حول كورونا أن البلاد تشهد الآن انخفاضا مستمرا في عدد الحالات المؤكدة الجديدة وحالات دخول المستشفيات واستخدام الرعاية الحرجة، مبيناً أن الحكومة تأمل في تجنب حدوث ذروة انتشار ثانية، ولكنها تعمل على الرغم من ذلك لتحضير خطة طوارئ حيث من الممكن أن تساعد ظروف الخريف والشتاء في انتشار الفيروس مجدداً.

كما أشار الوزير إلى إضافة فقدان حاسة الشم والذوق Anosmia إلى قائمة الأعراض الرئيسة للفيروس التي تستوجب من يحسون بها عزل أنفسهم لمدة أسبوع.