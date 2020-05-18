(فاو): اليمن قد يواجه كارثة غذائية .. وإجراءات العزل تعقد توزيع المساعدات

دبي ـ رويترز: قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن اليمن، الذي دفعه صراع مستمر منذ 5 سنوات بالفعل إلى شفا المجاعة، قد يواجه وضعا “كارثيا” فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع تحويلات العاملين بالخليج. ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن على المساعدات ويواجه ملايين الجوع. وقال عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لرويترز “النظام الصحي كان يتعرض بالفعل لضغوط كبيرة وستتراجع قدراته الآن إذا استمر مرض كوفيد 19 في الانتشار وسيؤثر، بالإضافة إلى ذلك، على حركة الناس والبضائع”. وأضاف “الوضع قد يكون كارثيا فعلا إذا تحققت كل عناصر أسوأ سيناريو لكن لنأمل ألا يحدث ذلك والأمم المتحدة تعمل على تجنب ذلك”. واليمن إلى جانب سوريا والسودان هي الدول الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير امس إن إجراءات العزل العام لمنع تفشي الفيروس من المرجح أن تؤثر على سلاسل الإمدادات الإنسانية التي توفر الغذاء لجزء كبير من السكان. وقالت الفاو “بدون سلام سنواصل مواجهة صعوبات نقص الأمن الغذائي ولن يكون هناك انتعاش على المدى البعيد”.