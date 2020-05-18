توضيح لمستشفى القديس جاورجيوس حول نتائج الفحوصات التي اجراها في جديدة القيطع

أوضح ​مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي​ (الروم)، في بيان، الالتباس الذي حصل لجهة نتائج الفحوصات التي اجراها نهار السبت الفائت في جديدة القيطع في عكار مع ​الصليب الاحمر اللبناني​"، مشيراً الى ان "الفحوصات اجريت على 126 شخصا واتت ايجابية لدى 17 منهم من عائلتان تربطهما صلة قربى وثيقة بمريضين مصابين ب​الكورونا​ والحالتان مثبتتان، وعائلة خالط احد افرادها حالة وبائية في ​بيروت​، وال​حالات​ المنفردة من الذين يخالطون عددا كبيرا من الناس بحكم عملهم.

وب]ذن المستشفى ان اطباء الامراض الجرثومية والمعدية والاطباء المخبريون في المستشفى أكدوا، ان هذا التوزيع الوبائي مستحيل ان ينتج عن خطأ مخبري، لأنه في هذه الحالة يكون التوزيع عشوائيا وغير مركز في حالات محددة ضمن العائلة الواحدة، والفحص الترصدي المستعمل في مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) مصمم لرصد اقل كمية ممكنة من الحمض النووي من ​فيروس كورونا​، اي نتيجة فحص تتخطى حد ال 35 تعكس كمية قليلة جدا من الحمض النووي، وفي كثير من المختبرات تعتبر هذه النتيجة سلبية، ونتيجة اي فحص يتخطى ال 85 يكون عادة لشخص يتعافى من الفيروس، خصوصا اذا كان خاليا من الاعراض، وهو ما يحصل لدى نحو 35 في المئة من المصابين".