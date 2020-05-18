اتحاد المؤسسات التبوية الخاصة: فوجئنا بقرار وزير التربية

أشار ​اتحاد المؤسسات التربوية​ الخاصة في ​لبنان​ إلى أنه فوجئ بقرار وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​ بإنهاء ​العام الدراسي​ الحالي، وإلغاء ​الإمتحانات الرسمية​ لطلاب الشهادات، معتبرين أنهم كانوا "بانتظار التشاور والتريث والتوجه إلى استكمال العام الدراسي وإجراء الإمتحانات".

وأكد الإتحاد نه كان يمكن الذهاب الى خيا ارت أخرى غير إنهاء العام الد ارسي بهذا الشكل المفاجئ، وترك هذه المؤسسات عرضة للقدح والذم من جهة، وللتراجعُواالنهيارُمنُجهةُ ثانية، إن إنهاءُالعامُ الدراسيُ فيُ هذاُ التوقيتُ يسلبُ المدارسُ القدرةُعلىُ استكمالُ الأهداف والكفاياتُ التربويةُ عند التلامذة، وهذاُ النقص سوف يحملها لتلميذ معهُ لسنوات قادمة، كما أن قرار ترفيع جميع التالميذ إلى صفوف يحتاجُ الى ضوابط، معتبرا أنه ليس من العدالة تجاهل حقوق المدارس المتفق عليها في اجتماعات الوزارة، إذ أن حقوق المؤسسات التعليمية يجب أن تكون مصانة من قبل الدولة.

وحذر الإتحاد من "أن يكون قرار الوزارة ذريعة لتجاوز الإفادات المدرسية وعدم حصرها بالمدارس حفاظا لحقوقها أمام الأهالي".