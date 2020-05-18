أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه سمع قبل قليل صوت رشق ناري من سلاح متوسط سمعت اصداؤه في أرجاء ​مدينة صور​ والجوار تبين انه ناجم عن اشكال تخلله ​اطلاق نار​ في ​مخيم البص​ في صور. ولم يفد عن وقوع اي اصابات.

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