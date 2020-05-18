سلطات نيجيريا تفرض "عزلا محكما" في بؤر انتشار كورونا

أعلن رئيس قوة المهام الرئاسية المعنية بمكافحة ​فيروس كورونا​ في ​نيجيريا​، عن أن السلطات ستفرض إجراءات "عزل عام محكم" في المناطق التي تبلغ عن زيادات كبيرة في ​الإصابات​. ومددت الحكومة أيضا العزل العام في ولاية كانو الشمالية التي تسجل ثاني أعلى عدد إصابات مؤكدة في البلاد بعد العاصمة التجارية ​لاغوس​، حيث تقوم السلطات حاليا بالتحقيق في سلسلة حالات وفاة غامضة.

وتشهد مناطق شمال نيجيريا، ارتفاعا كبيرا بعدد الوفيات لأسباب غامضة، وهو ما يثير مخاوف من انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد، مع وجود أمراض أخرى. وخلال الأشهر الأخيرة، سجلت في كانو المدينة التي تضم أكبر عدد سكان في شمال البلاد، مئات الوفيات خصوصا بين المسنين.

وتبين أن عدد الإصابات بالفيروس في ولاية كانو، بلغ رسميا مع حلول الثلاثاء 666 حالة و32 وفاة، ما يجعلها ثاني بؤرة للوباء بعد مدينة لاغوس في جنوب البلاد.