حكومة الإمارات: السلطات سجلت 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت المتحدثة الرسمي باسم ​حكومة​ ​الإمارات​ آمنة الضحاك الشامسي، أن "السلطات الصحية في البلاد سجلت 832 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرة الى ان "توسيع نطاق الفحوصات مستمر حيث تم إجراء 37844 فحص جديد وكشف عن 832 إصابة جديدة بمرض ​كوفيد 19​، وان إجمالي الحالات وصل إلى 24190 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات".

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