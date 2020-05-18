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ماكرون: أوروبا وقعت في الخطأ مع بداية أزمة كورونا

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تطرق الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الى "طريقة تعامل ​الاتحاد الأوروبي​ مع أزمة ​فيروس ​ المستجد المسبب لمــرض "كـــوفيد-19"، وذلك في ​مؤتمر صحفي​ مشترك بالفيديو كونفرانس مع المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، معتبراً ان "​أوروبا​ وقعت في الخطأ مع بداية أزمة ، ويجب أن نستنتج العبر من ذلك".

هذا ودعت كل من ​فرنسا​ و​ألمانيا​ لإنشاء مخزون استراتيجي أوروبي مشترك من ​الأدوية​ والمعدات الصحية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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