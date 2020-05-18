ماكرون: أوروبا وقعت في الخطأ مع بداية أزمة كورونا

تطرق الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الى "طريقة تعامل ​الاتحاد الأوروبي​ مع أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمــرض "كـــوفيد-19"، وذلك في ​مؤتمر صحفي​ مشترك بالفيديو كونفرانس مع المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، معتبراً ان "​أوروبا​ وقعت في الخطأ مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ويجب أن نستنتج العبر من ذلك".

هذا ودعت كل من ​فرنسا​ و​ألمانيا​ لإنشاء مخزون استراتيجي أوروبي مشترك من ​الأدوية​ والمعدات الصحية".

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