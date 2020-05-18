ماكرون: أوروبا وقعت في الخطأ مع بداية أزمة كورونا

تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى "طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمــرض "كـــوفيد-19"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالفيديو كونفرانس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، معتبراً ان "أوروبا وقعت في الخطأ مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، ويجب أن نستنتج العبر من ذلك".
هذا ودعت كل من فرنسا وألمانيا لإنشاء مخزون استراتيجي أوروبي مشترك من الأدوية والمعدات الصحية".
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