أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "بلاده سوف تكون تحت حظر تجول شامل خلال أيام عيد الفطر التي تمتد من 23 إلى 27 أيار الجاري، وذلك للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد"، موضحاً انه "من غير الممكن القضاء على فيروس كورونا بشكل تام قبل حل المشكلة على مستوى العالم"، لافتاً الى ان "تركيا قد تضطر لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أقسى في حال اتخذ انتشار الفيروس منحنى سلبي".
هذا وأعلنت تركيا، في وقت سابق، تطبيق حظر تجول في 15 ولاية لمدة 4 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: فرض حظر تجول شامل بتركيا خلال عيد الفطر وقد نضطر لإجراءات أكثر قسوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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