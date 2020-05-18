أردوغان: فرض حظر تجول شامل بتركيا خلال عيد الفطر وقد نضطر لإجراءات أكثر قسوة

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "بلاده سوف تكون تحت ​حظر تجول​ شامل خلال أيام ​عيد الفطر​ التي تمتد من 23 إلى 27 أيار الجاري، وذلك للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد"، موضحاً انه "من غير الممكن ​القضاء​ على ​فيروس كورونا​ بشكل تام قبل حل المشكلة على مستوى ​العالم​"، لافتاً الى ان "​تركيا​ قد تضطر لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أقسى في حال اتخذ انتشار الفيروس منحنى سلبي".

هذا وأعلنت تركيا، في وقت سابق، تطبيق حظر تجول في 15 ولاية لمدة 4 أيام.