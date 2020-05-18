مستشار السيسي: كورونا عنيف وشرس والحالات تتزايد وقد نضطر لحظر شامل

تطرق مستشار الرئيس المصري للصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، على "تكاثر أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد"، معتبراً ان "المرض معد جدا وعنيف وله قوة شراسة شديدة، والسلطات الصحية تشخص المرض وتتقصى وراء الحالات، ونجد الحلقات المحيطة بالمصاب قد أصابتها العدوى دون الشكوى من الأعراض، والحالات تزيد بسبب ذلك".
ولفت تاج الدين الى انه "صحيح الغالبية العظمى بسيطة ولا تشتكي من الأعراض، ولكن من تظهر عليه الأعراض يجب احتجازه ورعايته لمدة 14 يوما، وهذا ما يصنع مشكلة، وعندما يزيد العدد يحدث تكدس".
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