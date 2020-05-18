اعلن مدير المركز الصحي في بلدية الغبيري انه تبلغ من الفريق الطبي في وزارة الصحة ان جميع فحوصات "PCR" التي أجريت يومي السبت والاحد في 16 و17 أيار للاشخاص الذين إختلطوا بمرضى كورونا أتت نتائجها سلبية."
وقد شكرت بلدية الغبيري الفريق الطبي في وزارة الصحة مع التأكيد على أهمية الإلتزام بالحجر الصحي داخل المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الغبيري: جميع فحوصات الـ PCR التي أجريت السبت والاحد نتائجها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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