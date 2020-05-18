بلدية الغبيري: جميع فحوصات الـ PCR التي أجريت السبت والاحد نتائجها سلبية

اعلن مدير المركز الصحي في ​بلدية الغبيري​ انه تبلغ من الفريق الطبي في ​وزارة الصحة​ ان جميع فحوصات "PCR" التي أجريت يومي السبت والاحد في 16 و17 أيار للاشخاص الذين إختلطوا بمرضى ​كورونا​ أتت نتائجها سلبية."

وقد شكرت بلدية الغبيري الفريق الطبي في وزارة الصحة مع التأكيد على أهمية الإلتزام بالحجر الصحي داخل المنزل.