حصيلة وفيات كورونا اليومية في إيطاليا دون المئة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أفادت مصادر رسمية أن الحصيلة اليومية للوفيات بوباء كوفيد-19 في إيطاليا تراجعت الاثنين الى ما دون المئة للمرة الاولى منذ شهرين.

وقال الدفاع المدني الايطالي إن 99 مصابا توفوا في الساعات ال24 الاخيرة في شبه الجزيرة، في حصيلة هي الأدنى منذ التاسع من آذار/مارس (97 وفاة) فيما كانت البلاد تشهد إغلاقا شاملا لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي حصيلة اجمالية، احصيت 32 الفا وسبع وفيات في ايطاليا من نحو 226 الف اصابة. وظلت ايطاليا، بعد الصين منشأ الوباء، لاسابيع طويلة بؤرة عالمية لفيروس كورونا وخصوصا منطقة لومبارديا الغنية.

وبعد عزل شامل استمر شهرين وتداعيات اقتصادية كبيرة، باشرت روما رفع الاغلاق بحذر في الرابع من ايار/مايو. وتسارع هذا الامر الاثنين مع استئناف المتاجر والمقاهي والمطاعم انشطتها في تطبيع خجول للوضع.