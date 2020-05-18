السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يضغط لتنفيذ مخطط "الضم" قبل الانتخابات الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر تقرير صحافي أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، رون ديرمر، يمارس ضغوطا على مسؤولين في البيت الأبيض، في محاولة لإقناعهم بـ"ضرورة" تنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية، بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة" إسرائيل، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ولفت التقرير الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، إلى أن ديرمر يقود خلال الأسابيع الماضية، حملة لإقناع المسؤولين في البيت الأبيض ونواب في الكونغرس وأعضاء في مجلس الشيوخ عن الحرب الجمهوري، بالإضافة إلى الصحفيين وقادة الرأي العام في الولايات المتحدة، بـ"ضرورة الإسراع بتنفيذ مخطط الضم".

ويتذرع ديرمر خلال حملة الضغط التي يقودها، بارتفاع فرص نجاح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، واحتدام المنافسة بينه وبين الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ونقلت القناة عن ديرمر قوله في إحاطات مغلقة أجراها لمسؤولين في واشنطن إنه "يجب أن نمضي قدمًا في الضم الآن لأننا لا نعرف ما سيحدث في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر - قد يفوز بايدن. هناك فرصة سانحة الآن يجب أن نستغلها، ولذلك يجب أن نفعل ذلك".

وشدد بايدن على ضرورة فرض "واقع جديد على الأرض" في الضفة المحتلة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، بادعاء أنه بنجاح بايدن، قد يتراجع "على نحو دراماتيكي" الدعم الأميركي الذي تقدمه لإسرائيل في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في ظل انحياز إدارة ترامب الكلي للموقف الإسرائيلي في هذا الشأن؛ ويقول ديرمر: "هناك فرصة لمرة واحدة لتعزيز الضم طالما أن ترامب موجود".

وتأتي حملة ديرمر لتسريع إمكانية منح الإدارة الأميركية ضوءًا أخضر لإسرائيل للشروع بتنفيذ مخطط الضم، في ظل انكشافه، بحسب القناة، على الخلافات داخل إدارة ترامب بشأن الضم وارتفاع الأصوات بين مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، للإعراب عن تحفظاتهم على هذه الخطوة التي لا يعتبرونها أولوية في الوقت الراهن.

