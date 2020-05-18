إنتر ميلان لن يخفض قيمة لاوتارو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي يتجاهل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أمام رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات لاعبه، لاوتارو مارتينيز، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن إنتر ميلان لن ينظر للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأندية بسبب أزمة فيروس كورونا، وبالتالي لن يخفض قيمة لاوتارو.

وأضافت أن النيراتزوري لن يقوم بأي تخفيض مالي من أجل تسهيل رحيل لاعبه لاوتارو للكامب نو.

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ورفض إنتر، عرض برشلونة الذي بلغ 80 مليون يورو بالإضافة إلى تضمين لاعب آخر من البارسا.

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي قد يقبل بالحصول على 90 مليون يورو بجانب سيميدو أو جونيور فيربو.

ويعد لاوتارو مارتينيز هدفًا محوريًا لبرشلونة هذا الصيف، من أجل خلافة لويس سواريز في المستقبل.