القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، لائحة اتهام بحق جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تتهمه من خلالها بنصب حاجز وهمي في الضفة الغربية وتوقيف مركبة فلسطينية واعتقال 3 أشخاص كانوا على متنها، وسرقة السيارة منهم.
وشملت لائحة الاتهام ضد الجندي الذي يخدم كقائد صف برتبة رقيب في لواء "غفعاتي" التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح، وأشارت إلى أن الواقعة حصلت في آذار/ مارس الماضي.
وجاء في لائحة الاتهام أن الجندي نصب حاجزًا وهميًا وأوقف مركبة فلسطينية أقلت ثلاثة مواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وبعد أن عرض عليهم ورقة ادعى أنها وثيقة تؤكد أن الحاجز "رسمي" للجيش الإسرائيلي، هددهم بسلاحه العسكري وكبلهم وسرق مركبتهم الخاصة، وبعد قضاء احتياجاته الشخصية بواسطتها تركها على جانب إحدى الطرق في الضفة.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجندي اعتقل منذ أسبوعين، وعند تقديم لائحة الاتهام بحقه اليوم، طالبت النيابة العسكرية بتمدد اعتقاله لحين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، ليتم تمديد اعتقاله في هذه المرحلة حتى الـ24 من أيار/ مايو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر "نصب حاجزا وهميًا.. اعتقل فلسطينيين وسرق مركبتهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.