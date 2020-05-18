الاحتلال يستهدف منشآت في سبسطية ويدمر أراض زراعية بطولكرم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة سبسطية شمالي نابلس، وهددت المواطنين بإزالة محلاتهم المتواجدة بالمنطقة، كما هددت بإزالة علم فلسطين المرفوع بالمنطقة الأثرية.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال وبمشاركة أعضاء في "الكنيست" بهدف السيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وتحويلها لمزارات يهودية.

وفي طولكرم دمرت جرافات الاحتلال فجر اليوم أراضٍ زراعية، بين قريتي كفا وشوفة جنوب شرق طولكرم.

وقال الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة تحسين حامد، إن أكثر من 10 جرافات عسكرية بحراسة قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين المسلحين قاموا بتجريف الأراضي وتدمير واقتلاع أشجار الزيتون وكل المزروعات فيها.

وأوضح أن هذه الأعمال هي استمرار للاعتداءات المتكررة على أراضى المواطنين في هذه المنطقة لتحقيق أهدافها الاستيطانية وحماية المستوطنين بحجة أنها قريبة من مستوطنة "آفني حيفتس".

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وتعود ملكية الأراضي المتضررة لآل حامد وأهالي كفا وللمواطن عارف يعقوب وتقع غرب مستوطنة "آفني حيفتس" المقامة على أراضي قرى شوفة وكفا وكفر اللبد والحفاصي.

وكانت جرافات الاحتلال أغلقت قبل شهر ونصف الطرق المؤدية إلى هذه الأراضي بالسواتر الترابية ومنعت المزارعين من الوصول إليها والعمل فيها.

وفي سياق ذات صلة، داهمت قوات الاحتلال قرية بيرين جنوب الخليل، وقامت بتصوير منازل وآبار مياه وشبكة الكهرباء قيد الإنشاء في المنطقة.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية بيرين وقامت بتصوير منازل وآبار وشبكة الكهرباء قيد الإنشاء في المنطقة.

واستولت قوات الاحتلال على كوخ خشبي في بيت عينون شرق الخليل، تصل مساحته إلى 16 مترا مربعا، ويعود للمواطن هشام عيدة.