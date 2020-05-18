اجتماع "الصحة العالمية": الصين تتعهد بضخ المليارات وتؤيد فتح تحقيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الإثنين، إن بلاده ستوفر ملياري دولار على مدى عامين للمساعدة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في تناقض حاد لإدارة أميركا.

وجاء إعلان شي جين بينغ عبر الفيديو في مستهل اجتماع الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية، خلافا للولايات المتحدة، التي أعلنت تعليق تمويلها لمنظمة الصحة العالمية بسبب سوء إدارتها المزعوم لتفشي المرض، والثناء على تعامل الصين.

ولم يحدد شي إلى أين ستذهب الأموال الصينية، لكنه أضاف أن"الصين ستقدم ملياري دولار على مدى عامين للمساعدة في التعامل مع كوفيد-19."

وقال شي جين بينغ إن تطوير لقاحات في الصين سيصبح "منفعة عامة عالمية"، مضيفا أن بلاده أيدت مراجعة الاستجابة العالمية لتفشي المرض بعد السيطرة عليه.

وبين شي خلال الاجتماع الافتراضي أن الصين "لطالما كان لديها موقف منفتح وشفاف ومسؤول" وشاركت المعلومات بشأن الفيروس في وقتها.

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وصرح شي جين بينغ، اليوم الإثنين، لمنظمة الصحة العالمية أن أي لقاح تطوره بلاده ضد فيروس كورونا المستجد سيكون "للمصلحة العالمية العامة" فور بدء استخدامه.

ورغم تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين، لا تزال الدول تأمل في أن تعتمد بالتوافق مشروع قرار طويل قدمه الاتحاد الأوروبي ويطلب إطلاق "عملية تقييم في أسرع وقت ممكن" لدرس الرد الصحي العالمي والإجراءات التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الوباء.

ويدعو النص أيضا منظمة الصحة العالمية إلى "التعاون الوثيق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والدول ... لتحديد المصدر الحيواني للفيروس وتحديد بأي طريقة انتقل الى البشر (...) وخصوصا من خلال المهام العلمية وبعثات تعاون ميدانية".

ويطلب أيضا "إمكانية الوصول الشامل والسريع والمنصف لكل المنتجات اللازمة للاستجابة للوباء" ويشدد على دور "اللقاح الواسع النطاق ضد كوفيد-19 باعتباره للمنفعة العامة في العالم ولمنع انتقال انتشار الفيروس والقضاء عليه من أجل وقف الوباء".