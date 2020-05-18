مفتي فلسطين يدعو لتحري هلال شوال مساء الجمعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر شوال الهجري، يوم الجمعة المقبل 29 رمضان، وأن يقتصر التحري على أصحاب الاختصاص من المفتين ومن جمعية الفلكيين الفلسطينيين منعا للتجمعات، وذلك حفاظا على سلامة الناس في ظل جائحة كورونا.
وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1441هـ، هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.
وذكر المفتي العام في بيان صحافي أصدره، اليوم الإثنين، أنه في ظل الجائحة العصيبة التي تمر بالعالم فصلاة العيد كغيرها من الصلوات يمكن أن تؤدى في المنازل مع أفرادها، وذلك حرصا على السلامة الصحية العامة والخاصة.
ودعا المواطنين إلى ضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علما أن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في حدها الأدنى، يخرجها رب الأسرة، عن كل فرد من أفرادها، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن كونها صدقة فطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.
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