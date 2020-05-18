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شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 7 الاف و57 حالة والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 7057 حالة، بعد تسجيل 69 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن إجمالي عدد الإصابات قد ارتفع إلى 122 آلاف و 492 حالة، بعد تسجيل 2294 حالة إصابة جديدة، لافتا إلى أن 2712 من المصابين في وضع حرج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 95 ألفا و661 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)
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