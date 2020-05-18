خبير عسكري ليبي : المعركة الرئيسية يخوضها الجيش الآن وسط طرابلس وشرق مصراتة

الإثنين 18 مايو 2020

رأى الخبير العسكري الليبي، العقيد علي سالم بن منصور، أن المعركة الرئيسية يخوضها الجيش الآن في وسط العاصمة طرابلس وعلى الحدود الشرقية لمدينة مصراتة.



وأضاف بن منصور لـ"العين الاخبارية" أن الجيش الليبي انسحب من قاعدة الوطية لترتيب الصفوف فالقاعدة خارج الخدمة منذ فترة بسبب القصف الجوي والبحري التركي الذي تتعرض له بشكل يومي.

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وكانت تركيا قد ألقت بثقلها في دعم المليشيات الإرهابية في طرابلس منذ أواخر العام الماضي حينما بات الجيش على اعتاب تحرير العاصمة.

ولفت بن منصور إلى أن الجيش الليبي كان يستطيع الاحتفاظ بالقاعدة لعدة شهور أخرى، ولكن ما الفائدة من البقاء في أقصى الغرب بعدما توغلت قواته في شوارع العاصمة.

واختتم بن منصور حديث قائلا إن القوات المسلحة الليبية في حي بوسليم الذي يبعد عن مقر السراج أقل من 4 كلم، مشيرا إلى أن الساعات القادمة تحمل الكثير من الأحداث