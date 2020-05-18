الجيش الليبي يسخر من إحتفالات سيطرة الميليشيات على قاعدة الوطية الجوية

الإثنين 18 مايو 2020

سخر الجيش الوطني الليبي من إحتفالات سيطرة مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية على قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي البلاد .. معتبراً إياها قبض ريح ومحاولة لترويج انتصار وهمي.



وأوضح في بيان، اليوم الإثنين، أن ما حدث في "قاعدة الوطية" يأتي ضمن ما عده "التكتيكات العسكرية المعروفة والمعتادة في الحروب"، مشددا على أن وما تروجه المليشيات هو انتصار وهمي.

وأشار بيان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إلى أن "قاعدة الوطية" ليست ذات أهمية عسكرية في الوقت الحالي.

وقال الجيش إن قواته قامت بمناورة تراجعية اختيارية، وهي كثيرة الحدوث في سياق المعارك من منطق التكيف التكتيكي الذي يصاحب حالات المد والجزر في الأحداث، ويرتبط بالتغييرات التي قد تطرأ في موازين القوى العسكرية.

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وأضاف أن ما حدث في الساعات الماضية في قاعدة الوطية كان دقيق وسري ومدروس بعناية من القيادة العامة للقوات المسلحة وهذا ما تثبته الدلائل التي تقول أن المليشيات لم تجد في القاعدة غير منظومه دفاع جوي متضررة ومحطمه وعدد من طائرات الخردة التي تعود الى عام 1980.

وتابع أن الانسحاب يكون لاستعادة القوى والرجوع لأرض المعركة بخطة ممنهجة لتفادي الخسائر وأن الانسحاب المؤقت أحيانا يكون ضرورة للإعداد والتحضير إلى نجاحات كبيرة في المستقبل والظروف تدعو أحيانا إلى التراجع خطوة، لاستطاعة التقدم بعد ذلك خطوتين

وبين الجيش أن الإمكانات الحقيقية الخاصة بالقيادة العامة للجيش الليبي بقاعدة الوطية والتي تتمثل في آلاف الجنود والقادة العسكريين والآليات والمدرعات والطائرات وغرف العمليات المتنقلة والمعدات العسكرية الدقيقة والمستشفى الميداني وكل الأطقم الطبية وسيارات الاسعاف فلم تعثر الميليشيات على شيء منها.

وأشار الى أن كل ذلك يوضح حقيقة الانتصار الوهمي الذي تروج له المليشيات لدعم معنويات عناصرها ومرتزقتها.

وكانت ميليشيات الوفاق أعلنت الإثنين، سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية التي تقع على بعد 170 كلم جنوب الغربي العاصمة طرابلس