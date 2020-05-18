المرصد السوري : وصول دفعة جديدة من المرتزقة إلى تركيا تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا

الإثنين 18 مايو 2020

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين تضم 120 مقاتلا من الفصائل الموالية لأنقرة، وصلت إلى معسكرات تدريبية جنوب تركيا، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.



وبحسب المرصد الذي يراقب الأوضاع في سوريا ”خرج المقاتلون المرتزقة من منطقة عفرين شمال غرب حلب يوم أمس، وذلك تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا“.

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وبالدفعة الجديد يبلغ تعداد المرتزقة الذين ذهبوا من سوريا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 8950 مقاتلا بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3420 مجندا.

وضمن المجندين قصر تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة ”السلطان مراد“، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي.

وكان المرصد السوري قد أشار يوم أمس، إلى مقتل 11 مقاتلا سوريا في ليبيا، لتبلغ بذلك حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 298 مقاتلا بينهم 17 دون سن الـ 18