شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات: تخفيف جزئي للقيود والإجراءات المرتبطة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:33 مساءً, 18 مايو 2020 م المناطق_وكالات أعلنت الإمارات ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 9577 والكشف عن 832 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ووفاة 4 أشخاص من جنسيات مختلفة. كما أعلنت تخفيفا جزئيا للإجراءات المرتبطة بكورونا بتعديل مواعيد التعقيم الوطني لتكون بين الـ 8 مساءً والـ 6 صباحا

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