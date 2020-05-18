شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 535 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 268 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 4001 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم الاثنين هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.
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