شكرا لقرائتكم خبر عن نيودلهي تستأنف تشغيل المواصلات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أمرت العاصمة الهندية نيودلهي وبعض الولايات الأخرى باستئناف عمل المواصلات العامة اليوم الاثنين مخففة بدرجة أكبر إجراءات العزل العام المفروضة منذ نحو شهرين للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال أرفيند كجريوال رئيس وزراء نيودلهي إن القواعد الجديدة تشمل إعادة تشغيل الحافلات وسيارات الأجرة والمركبات ذات الثلاث عجلات ولكن بقيود. فالحافلات لن تقل أكثر من 20 راكبا وسيجري فحص الركاب لدى دخولهم الحافلة. وقال كجريوال لدى توضيحه القواعد الجديدة للمدينة التي تضم 20 مليون نسمة والتي شهدت أحد أعلى إصابات في البلاد "كورونا ستبقى ونحن كذلك سننجو". لكن مصنعا لشركة صينية لصناعة الهاتف المحمول قرب نيودلهي علق العمل بعد إصابة ستة من العاملين به بفيروس كورونا. وكان المصنع قد حصل على تصريح من الحكومة باستئناف الانتاج بشكل محدود في إطار التخفيف التدريجي للقيود التي فرضت يوم 25 مارس .

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