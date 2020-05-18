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سلوفاكيا تعلن أكبر تخفيف لقيود كورونا

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قال رئيس الوزراء السلوفاكي ايجور ماتوفيتش للصحفيين بأن الزيادة اليومية لأقل من عشر إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) تسمح للحكومة بتخفيف "بشكل كبير" قيود التباعد الاجتماعي اعتبارا من يوم الأربعاء، جاء ذلك بعد اجتماع مع لجنة العلماء في براتيسلافا.

وسوف يتم السماح للسكان السلوفاكيين بالسفر إلى ثماني دول بدون حجر إذا ما عادوا خلال 24 ساعة.

ولن تكون الكمامات إلزامية في الأماكن الخارجية. وسوف يتم السماح للحانات والمطاعم بالعمل داخل مبانيها وسوف يعاد فتح مجمعات التسوق، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

كما سيعاد فتح الحضانات والمدارس الابتدائية حتى الصف الخامس في الأول من يونيو.

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