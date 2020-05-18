شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفاكيا تعلن أكبر تخفيف لقيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وسوف يتم السماح للسكان السلوفاكيين بالسفر إلى ثماني دول بدون حجر إذا ما عادوا خلال 24 ساعة.
ولن تكون الكمامات إلزامية في الأماكن الخارجية. وسوف يتم السماح للحانات والمطاعم بالعمل داخل مبانيها وسوف يعاد فتح مجمعات التسوق، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
كما سيعاد فتح الحضانات والمدارس الابتدائية حتى الصف الخامس في الأول من يونيو.
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