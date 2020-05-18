شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء ألآف السكان من الساحل الشرقي للهند تخوفا من إعصار "أمفان" والان نبدء بالتفاصيل

أجلت الهند عشرات الآلاف من سكان المناطق الساحلية الشرقية اليوم الاثنين استعدادا لعاصفة إعصارية تقترب من تلك المناطق.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية في نشرة لها ، إن إعصار أمفان يحوم فوق خليج البنغال وإنه من المرجح أن يعبر الساحل الواقع بين غرب البنغال وبنجلاديش بعد ظهر أو مساء الأربعاء المقبل.

وكان من المتوقع أن تصل سرعة الإعصار ما بين 165 إلى 175 كيلومترًا في الساعة، وأن تصل سرعته إلى 185 كم / ساعة عندما يضرب اليابسة، وأنه سيكون مصحوبا بأمطار غزيرة. وقال مدير عام الإدارة مورتونيجاي موفاباترا إن الأثر الأكبر سيكون على ولايتي البنغال الغربية وأوديشا.

وقال مدير عام قوة الاستجابة الوطنية للكوارث، إس إن برادهان،

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إن 25 فريقا على الأقل من القوة تم نشرها في المنطقة و 12 فريقًا آخر على أهبة الاستعداد.

وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعا مع مسؤولي إدارة الكوارث ووزارة الداخلية لبحث الاستعدادات.

وقال متحدث باسم وحدة إدارة الكوارث بولاية أوديشا إن حكومة الولاية كانت بصدد إجلاء أكثر من مليون شخص قبل وقوع العاصفة.