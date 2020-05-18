شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" توافق على مراجعة استجابة المنظمة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمام المؤتمر السنوي للوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه سوف يطلق مراجعة لاستجابة المنظمة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد19-).

وأضاف: "سوف أطلق تقييما مستقلا في أقرب وقت ملائمة"، وذلك في رد فعل على مقترح أدخلته الدول من مختلف مناطق العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

غير أن تيدروس قال إن المراجعة لن تركز على منظمة الصحة العالمية فحسب، ولكن أيضا يجب أن تغطي استجابة كل العناصر الدولية للجائحة.