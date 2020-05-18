شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" توافق على مراجعة استجابة المنظمة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: "سوف أطلق تقييما مستقلا في أقرب وقت ملائمة"، وذلك في رد فعل على مقترح أدخلته الدول من مختلف مناطق العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
غير أن تيدروس قال إن المراجعة لن تركز على منظمة الصحة العالمية فحسب، ولكن أيضا يجب أن تغطي استجابة كل العناصر الدولية للجائحة.
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