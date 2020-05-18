إنقاذ 50 مهاجرا قبالة سواحل إسبانيا

جران كناريا (إسبانيا) ـ رويترز: قال متحدث باسم قوات خفر السواحل الإسبانية إنها أنقذت 49 مهاجرا إفريقيا من زورق على بعد بضعة أميال من ساحل جزيرة جران كناريا ، وهم أحدث الوافدين في موجة هجرة إلى جزر الكناري مستمرة منذ شهور. وأضاف المتحدث أن أحد الصيادين رصد الزورق ونبه قوات خفر السواحل إليه فتم سحبه إلى ميناء أرجينيجين. وجميع ركاب الزورق من الذكور ويعتقد أن 35 منهم دون عمر 18 عاما، وفقا للصليب الأحمر الذي يستقبل المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الجزر. وتشير البيانات الواردة من وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن معدل الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري ارتفع بما يقرب من 700 في المئة حتى الآن هذا العام إذ جرى الإبلاغ عن 1936 وافدا بحلول نهاية أبريل مقارنة بعدد 243 فقط في العام الماضي. وانخفض إجمالي الهجرة إلى إسبانيا بنحو 24 في المئة خلال نفس الفترة.

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