استجواب بريطاني بصق على عاملة قطارات فتوفيت بكورونا

لندن ـ رويترز: قالت الشرطة البريطانية إن الضباط استجوبوا مشتبها به بشأن واقعة وفاة عاملة بالسكك الحديدية بمرض كوفيد 19 بعد أن بصق عليها الرجل قائلا إنه حامل للفيروس. وقال اتحاد العاملين بالسكك الحديدية إن بيلي موجينجا (47 عاما) التي تعمل بمكتب التذاكر في محطة قطارات فيكتوريا، إحدى أزحم المحطات في لندن، كانت تؤدي عملها في مارس عندما بصق عليها رجل قال إنه يحمل فيروس كورونا المستجد وسعل في وجهها ووجه زميلة لها. ومرضت المرأتان بعد بضعة أيام ونقلت موجينجا، التي تعاني من مرض تنفسي، إلى مستشفى ووضعت على جهاز تنفس صناعي. وتوفيت يوم الخامس من أبريل بعد 14 يوما من واقعة البصق.

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