كورونا المستجد: الأطفال أقل قدرة على نشر العدوى.. ودماء (اللاما) يمكن أن تحمينا من الفيروس

ـ السعودية تدشن عيادات افتراضية في مستشفى ولادة

ـ السجن أو الغرامة لمن لا يضع كمامة في الكويت وقطر

ـ اليمن يستغيث.. والعراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

ـ الكمامة إلزامية اعتباراً من 30 مايو في مصر

ـ السودان يمدد إغلاق مطاراته.. وإلغاء امتحانات الثانوية العامة في لبنان

ـ إصابات جديدة في الجزائر والأردن وفلسطين.. وقطاع غزة يفتح المساجد

ـ زحام بالشواطئ والحدائق في أوروبا وأميركا

ـ إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية.. والاسبان يشكرون الأطقم الطبية

ـ 2722 عدد الوفيات في روسيا.. والهند تسمح بحركة الحافلات

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثن إنه من الواضح أن الأطفال لا يواجهون أعراضا حادة لمرض كوفيد 19 الذي ينقله فيروس كورونا المستجد. وقالت سواميناثن، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن البلدان التي ظلت مفتوحة لم تشهد انتشارا كبيرا للعدوى في المدارس. وأضافت “يبدو مما نعرفه، حتى الآن، أن الأطفال أقل قدرة على نشر العدوى حتى لو أصيبوا بالمرض”. وأشارت سواميناثن إلى أن ثمة تقارير عن استقبال المستشفيات لأطفال مصابين بمتلازمة التهابية، ربما تكون مرتبطة بفيروس كورونا، ولكننا “نحتاج لجمع المزيد من البيانات حول ذلك”. ويعاني معظم الأطفال المصابين بعدوى فيروس كورونا من أعراض خفيفة.

وفي هذا الشأن اوضحت رئيسة قسم البحوث السريرية في معهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة بهيئة حماية المستهلك الروسية تاتيانا روجينتسوفا بأن أعراض فيروس كورونا غالبا ما تكون لدى الأطفال أخف من البالغين أو يكون الفيروس بدون أعراض. وقالت روجينتسوفا: “معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا يكون المرض خفيفا لديهم، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم قليلا، والتهاب الحلق وسعال جاف خفيف، وفقدان الشم”. ويعتبر الإسهال من الأعراض الأخرى الأكثر شيوعًا لدى الأطفال أكثر من البالغين، وفقًا للإخصائية الروسية. من جهة أخرى أشارت تقارير إعلامية إلى أن حيوان اللاما قد يكون سلاحا بوجه فيروس كورونا المستجد من خلال المساهمة في تطوير لقاح باستخدام الأجسام المضادة في جسمه، خاصة بعد إثبات قدرته على التصدي لفيروس سارس وميرز. وتمكن الباحثون من التوصل لقدرة اللاما على مقاومة فيروسات هذين المرضين، من خلال إجراء تجارب على أنثى لاما تدعى وينتر، وهي مقيمة في بلجيكا وتبلغ من العمر 4 سنوات، أثبتت مضاداتها قدرتها على الصمود بوجه فيروسات هذين المرضين. وبحسب ما نشرت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، فإن دماء هذا الحيوان يمكن ان تحمي البشر من فيروس كورونا، حيث تحتوي أجساد اللاما على الأجسام المضادة الكبيرة مثل الموجودة في البشر، وبالإضافة لأجسام مضادة صغيرة يمكنها التسلل إلى الفراغات في البروتينات الفيروسية التي تعتبر متناهية الصغر للأجسام المضادة البشرية، وهو ما يساعدها على صد تهديد الفيروس. ويستعد الباحثون لإجراء الاختبارات السريرية لمعرفة مدى قدرة هذه المضادات على الصمود بوجه كورونا.

خليجيا، أعلنت سلطات الصحة في العاصمة السعودية الرياض، تدشين العيادات الافتراضية، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا المستجد. وبحسب صحيفة عكاظ، فإن مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور محمد التويجري دشن العيادات الافتراضية بمستشفى الولادة والأطفال في محافظة الخرج. في السياق، قالت كل من الكويت وقطر إنها ستبدأ في معاقبة المتقاعسين عن وضع كمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالسجن أو غرامة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات. الى ذلك، أطلقت الحكومة اليمنية، نداء استغاثة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهودها في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ ودعم القطاع الصحي وتنفيذ مشاريع للإصحاح البيئي. من جهته، سجل العراق، أكبر حصيلة إصابات يومية بالفيروس بواقع 144 إصابة ليرتفع المجموع الكلي إلى 3404، وأكثر من 120 حالة وفاة.

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وفي مصر، قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء المصري، إن “التطبيق الإلزامى لارتداء الكمامة سيكون بداية من 30 مايو”، مضيفا أن “هناك عودة تدريجية للنوادى تعلن فى يونيو المقبل”. وقد سجلت مصر أعلى معدل يومي بإصابات كورونا بلغ 510 حالات. وفي السودان، ذكرت وكالة السودان للأنباء أن السودان قرر تمديد إغلاق مطاراته أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 31 مايو. يأتي ذلك فيما أعلن وزير التربية والتعليم العامة في لبنان طارق المجذوب، عن اقتراحه إلغاء امتحانات الثانوية العامة بكل فروعها في لبنان. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات. كما اعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 613 إصابة. في حين أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 5 حالات إصابة جديدة، بينما قررت وزارة الأوقاف في قطاع غزة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر.

دوليا، شجع الطقس الصيفي سكان اوروبا وأميركا على الخروج من إجراءات العزل العام في حين بدأت بؤر تفشي الجائحة في العالم، من نيويورك إلى إيطاليا وإسبانيا، تخفف تدريجيا الإجراءات التي أرغمت الملايين على البقاء داخل منازلهم لشهور. وتدفق الناس على الشواطئ والحدائق والشوارع مع بدء موجة من الطقس الحار في جنوب أوروبا واعتدال الطقس في الولايات المتحدة. مع الإبقاء على المسافات وارتداء بعضهم للكمامات. وقد تجاوزت وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز الـ90 ألفا، حسب أرقام قدمها موقع “وورلد أو ميترز”.

فيما، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 483 وفاة جديدة بفيروس كورونا. الى ذلك، أظهرت إحصاءات وزارة الصحة الإيطالية أن إيطاليا سجلت أدنى حصيلة وفيات يومية بمرض كوفيد 19 منذ 9 مارس وأدنى إصابات يومية منذ 4 من الشهر ذاته. في حين أعرب مئات الآلاف من الإسبان عن شكرهم للاطقم الطبية والمجموعات المهنية الأخرى في جلسة تصفيق أخيرة عبر جميع انحاء إسبانيا مساء أمس الاول نظرا لانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا. الى ذلك، سجلت ألمانيا أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا المستجد. الى ذلك، أبلغت روسيا عن 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678. وقال مركز إدارة مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 91 توفوا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2722.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة إنها رصدت 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جانبها، أعلنت الهند أنها ستمدد إغلاقا شاملا لكن مع تخفيف قيود، من بينها قيود على حركة الحافلات وسيارات الركاب.