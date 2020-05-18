قراصنة يهاجمون سفينة بريطانية قبالة اليمن

لندن ـ رويترز: قالت شركة ستولت للناقلات إن قراصنة مسلحين هاجموا ناقلة كيماويات تابعة لها وترفع العلم البريطاني في خليج عدن مساء امس الاول لكن جرى صدهم. وأضافت أن القراصنة اقتربوا من الناقلة ستولت أبال في زورقين سريعين على بعد 75 ميلا بحريا قبالة اليمن في أحد أهم طرق تجارة النفط المتجه من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وقال متحدث باسم الشركة لرويترز في تصريحات أرسلها بالبريد الإلكتروني “بعد أن أطلق فريق الحراسة الأمنية على ظهر ستولت أبال عدة طلقات تحذيرية، أطلقت الزوارق النار على السفينة. ورد فريق الحراسة الأمنية على النيران بالمثل وأعطب زورقا وأنهى المطاردة”. وأضاف المتحدث “ردت إحدى سفن التحالف واستأنفت ستولت أبال رحلتها”. ولم يحدد المتحدث التحالف المقصود لكن مصادر أمنية بحرية قالت إن السفينة كانت تبحر في ممر يحرسه جنود من القوات البحرية الدولية بسبب ارتفاع مخاطر الهجوم. وقال المتحدث إن منطقة برج القيادة أصيبت بأضرار بسيطة من رصاصات لكن لم تقع إصابات ولم تتأثر الحمولة على ظهر ستولت أبال.

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