عمليات بغداد تعلن اعتقال اكثر من 46 ألف مخالف للحظر منذ 17 اذار

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن اعتقال اكثر من 46 ألف مخالف للحظر منذ 17 اذار الماضي.



وأضافت أنها" سهلت دخول ١٢٠٥٨٠ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد"، معبرة عن "شكرها جميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر الوقائي". وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان" القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٨ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكن من القاء القبض على ٤٦١٣٤ مخالفاً، كما حجزت ٣٢٥٣ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ١١٥٧٦٢ غرامة".وأضافت أنها" سهلت دخول ١٢٠٥٨٠ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد"، معبرة عن "شكرها جميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر الوقائي". وأكدت قيادة عمليات بغداد، "استمرارها بمحاسبة المخالفين".

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