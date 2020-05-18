الاتحاد الدولي للفروسية يحسم جدل رئاسة اتحاد اللعبة العراقي

رياضة 2020-05-18 | 20:37 506 مشاهدة حسم الاتحاد الدولي للفروسية، جدل رئاسة الاتحاد العراقي، بعد اجراء انتخابات للاتحاد في نيسان الماضي. وذكر بيان عن الاتحاد العراقي تلقته الخليج 365، أن "الاتحاد الدولي للفروسية، اقر بشرعية رئيس الاتحاد العراقي المركزي للعبة حيدر حسين علي، جاء ذلك ردا عن استفسار الاتحاد الدولي لنظيره العراقي حول ادعاءات بوجود انتخابات اقيمت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي".



وأضاف ان "الاتحاد الدولي أكد عدم اعترافه بالانتخابات الأخيرة حيث وصفها بغير القانونية"، مبيناً ان "الاتحاد الدولي اكد الاعتراف بشرعية مجلس أدارة الاتحاد الحالي برئاسة حيدر حسين علي وعدم التعامل مع غيرها".

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