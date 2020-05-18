بالفيديو المصارف بين العمل الائتماني ومزاد العملة

مصارف اقل ما يقال عنها انها تأسست لتعتاش على مزاد العملة ولتكون اشبه بمكاتب للتحويل المالي مغلقة ابوابها معظم الأوقات امام المواطنين وتحمل لافتات لأسماء مصارف الا انها لا تمارس عملها المصرفي.

وبحسب خبراء ماليين فان معدل ما يبيعه البنك المركزي سنويا لتمويل استيرادات القطاع الخاص يتجاوز اربعين مليار دولار وهو مبلغ كبير مقارنة بما يستورده العراق الذي لا يتجاوز ثلاثين مليار دولار سنويا.. إذ يرى الخبراء ان المزاد أصبح مكانا لربح المصارف وخروجا للعملة الصعبة لاستيرادات البعض منها وهمية من خلال تقديم بعض المصارف اعتمادات مستندية مزورة بحجة تغطية صفقات تجارية.



ويقول اقتصاديون ان الملايين من الدولارات تخرج يوميا عبر مزاد البنك المركزي لاستيراد سلع وبضائع اغرقت السوق واضرت بالإنتاج المحلي، وان الكثير من المصارف الخاصة في العراق ابتعدت عن العمل الائتماني بسبب ضعف المردود منه وبالتالي اتجهت للحصول على حصتها من مزاد المركزي.

وعارض عدد كبير من المختصين بالسياسة المالية مزاد العملة الذين عدوه هدرا للمال العام في هذه الظرف اذا لم يتم تنظيمها وتوظيفها بما يخدم المصالح العامة والاقتصادية .



من جانب اخر .. طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود.