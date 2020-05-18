اخبار العالم

بالفيديو المصارف بين العمل الائتماني ومزاد العملة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ما يزال البنك المركزي مستمرا بمزاده اليومي لتمويل استيرادات وصفت بالبائسة وأخرى وهمية عبر مزاد العملية لمصارف لم يمارس أغلبها العمل الائتماني أو مراعاة المصالح الاقتصادية العامة.
مصارف اقل ما يقال عنها انها تأسست لتعتاش على مزاد العملة ولتكون اشبه بمكاتب للتحويل المالي مغلقة ابوابها معظم الأوقات امام المواطنين وتحمل لافتات لأسماء مصارف الا انها لا تمارس عملها المصرفي.

وبحسب خبراء ماليين فان معدل ما يبيعه البنك المركزي سنويا لتمويل استيرادات القطاع الخاص يتجاوز اربعين مليار دولار وهو مبلغ كبير مقارنة بما يستورده العراق الذي لا يتجاوز ثلاثين مليار دولار سنويا.. إذ يرى الخبراء ان المزاد أصبح مكانا لربح المصارف وخروجا للعملة الصعبة لاستيرادات البعض منها وهمية من خلال تقديم بعض المصارف اعتمادات مستندية مزورة بحجة تغطية صفقات تجارية.


ويقول اقتصاديون ان الملايين من الدولارات تخرج يوميا عبر مزاد البنك المركزي لاستيراد سلع وبضائع اغرقت السوق واضرت بالإنتاج المحلي، وان الكثير من المصارف الخاصة في العراق ابتعدت عن العمل الائتماني بسبب ضعف المردود منه وبالتالي اتجهت للحصول على حصتها من مزاد المركزي.

وعارض عدد كبير من المختصين بالسياسة المالية مزاد العملة الذين عدوه هدرا للمال العام في هذه الظرف اذا لم يتم تنظيمها وتوظيفها بما يخدم المصالح العامة والاقتصادية .


من جانب اخر .. طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو المصارف بين العمل الائتماني ومزاد العملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا