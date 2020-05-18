زار النائب الدكتور ​علي درويش​ ​وزير الصحة​ اللبناني ​حمد حسن​ حيث بحث معه الشؤون الصحية والطبية في ​طرابلس​ و​الشمال​ منوهاً بجهود الوزارة في الحد من تفشي وباء ​كورونا​، ورفع الامكانات الصحية الى اقصاها لمواجهة الصعوبات الحالية. وبحث المجتمعون واقع ​المستشفيات الحكومية​ وخاصة المستشفى في طرابلس وسبل تعزيزها ودعمها وتعزيز الرقابة والخدمات الصحية للمواطنين فيها وتأمين الاستشفاء بشكل كامل للعائلات الأكثر فقراً.

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كانت هذه تفاصيل خبر درويش بعد لقائه حسن: لامكانية تأمين الاستشفاء للعائلات الاكثر فقرا في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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