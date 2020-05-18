أكد رئيس ​حزب الكتائب اللبنانية​ النائب سامي الجميّل، انه "تقدم باقتراح تعديل بعض احكام النظام الداخلي ل​مجلس النواب​ "لتصبح كل الجلسات علنية، وتبث مباشرة على الموقع الالكتروني، فيتمكن كل مواطن من متابعتها ومعرفة حقيقة أداء وتصويت النواب ويحاسبهم على هذا الأساس وتجدون ربطا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجميل تقدم باقتراح تعديل بعض احكام النظام الداخلي لمجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.