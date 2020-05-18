رئيس مجلس كازينو لبنان: تفاجأنا بقرار إغلاق الكازينو

أشار رئيس مجلس ​كازينو لبنان​ ​رولان خوري​ إلى أنه "تفاجأنا بقرار إغلاق الكازينو على الرغم من أننا مستعدون لكل الإجراءات". و أكد خوري في حديث تلفزيوني أن "الدولة تعترف أن هناك محلات ميسر غير مرخصة و الدولة لم تقم بإجراءات لإغلاق تلك المحال منذ أعوام بحسب ما اتفقت الدولة مع كازينو لبنان، ونحن يجب أن لا ندفع الضرائب لأن الدولة لم تفي بوعدها، فنحن ندفع منذ سنوات كثيرة 400 مليون ​دولار​ سنويا كضرائب للدولة بشرط إغلاق محال الميسر غير المرخصة".

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