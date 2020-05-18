أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش، بعد لقائها رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ انه "تم التأكيد على مواجهة الكيدية الحكومية عبر اتخاذ مواقف عقلانية وموضوعية تُمثّل نبض الناس، خصوصاً في موضوع ​الخطة الحكومية​ "الإنقاذية، وشدد اللقاء على "ضرورة حماية حقوق اللبنانيين، ورفع الصوت ضد الاقتراحات الانقلابية للحكومة، والتي تمس جوهر النظام والدستور".

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كانت هذه تفاصيل خبر الطبش بعد زيارة الحريري: سنواجه الكيدية الحكومية عبر اتخاذ مواقف عقلانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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