إصابة 3 أشخاص بحادث سير بين 3 سيارات بصيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ بين ثلاث سيارات مقابل الملعب البلدي ل​مدينة صيدا​، أدّى الى إصابة ثلاثة أشخاص برضوض في مختلف انحاء الجسم.

و قد عمِلت ​فرق الإسعاف​ في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعاف و نقل إصابة الى ​مستشفى الراعي​، و عمِل ​الصليب الأحمر اللبناني​ على نقل الإصابة الثانية، فيما رفض المصاب الثالث الذهاب الى المستشفى .

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