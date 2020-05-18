إصابة 3 أشخاص بحادث سير بين 3 سيارات بصيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا عن وقوع حادث سير بين ثلاث سيارات مقابل الملعب البلدي لمدينة صيدا، أدّى الى إصابة ثلاثة أشخاص برضوض في مختلف انحاء الجسم.
و قد عمِلت فرق الإسعاف في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعاف و نقل إصابة الى مستشفى الراعي، و عمِل الصليب الأحمر اللبناني على نقل الإصابة الثانية، فيما رفض المصاب الثالث الذهاب الى المستشفى .
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