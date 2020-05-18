أمن الدولة تنظم دوريات لمتابعة اجراءات الحجر المنزلي للمحجورين بالبقاع

أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع أن المديرية العامة لأمن الدولة في المكتب الاقليمي للدائرة الثانية في البقاع، نظمت دوريات الى بلدة السعيدة غربي بعلبك للتأكد ومتابعة تنفيذ اجراءات الحجر المنزلي لالزامي للمحجورين. عليهم من قبل وزارة الصحة من المخالطين والاقرباء بعد ظهور حالة كورونا عائدة لجندي من الجيش اللبناني .
وأكد مصدر امني في المديرية العامة لامن الدولة عدم التهاون مع اي شخص لم يلتزم بالحجر المنزلي لمصلحة اهالي البلدة وابناء المنطقة ولبنان .
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