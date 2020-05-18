أمن الدولة تنظم دوريات لمتابعة اجراءات الحجر المنزلي للمحجورين بالبقاع

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في المكتب الاقليمي للدائرة الثانية في البقاع، نظمت دوريات الى بلدة السعيدة غربي بعلبك للتأكد ومتابعة تنفيذ اجراءات ​الحجر المنزلي​ لالزامي للمحجورين. عليهم من قبل وزارة الصحة من المخالطين والاقرباء بعد ظهور حالة كورونا عائدة لجندي من الجيش ال​لبنان​ي .

وأكد مصدر امني في المديرية العامة لامن الدولة عدم التهاون مع اي شخص لم يلتزم بالحجر المنزلي لمصلحة اهالي البلدة وابناء المنطقة ولبنان .