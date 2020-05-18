تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ببلدة مجدل عنجر

أفاد مراسل ​النشرة​ في زحلة، عن أن نتائج فحوصات ​الكورونا​ التي صدرت اليوم دلت على وجود أربع إصابات جديدة ترتبط باصابة مصاب سابق. في هذا السياق أشارت بلديّة ​مجدل عنجر​ في تعميم إلى أن البلدية تلقت نتائج ٤٣ فحص pcr من وزارة الصّحة التي أجريت نهار الجمعة لتؤكّد ٤ حالات إيجابية وهم خ. م. ي. و ه. م. ي. و ر. م. ي. و ض. م. ا. وحالة واحدة للإعادة.

وطلبت البلدية من جميع مَن تواصل واختلط بالمواطنين المذكورة أن يحجر نفسه داخل بيته،،،وذلك من أجل سلامة أهله وأحبائه، وضرورة الاتّصال على الرقم 71913924 لإجراء الفحوصات اللّازمة له والتّأكد من سلامته، حفاظاً على سلامة البلدة وأهلها.